Już wkrótce Dworzec Centralny, Powiśle i Ochota będą wpisane do rejestru zabytków

Konserwator zabytków Jakub Lewicki dąży do tego, aby Centralny, Powiśle i Ochota były pod stałą ochroną konserwatorów. - Bardzo bym chciał, żeby warszawiacy odjechali na wakacje już z zabytkowych dworców – zapowiedział Lewicki.

Jakub Lewicki w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" tłumaczy, że są cennymi obiektami powojennego modernizmu. - Dlatego należy je chronić. Potwierdzają to opinie historyków sztuki prof. Marty Leśniakowskiej i prof. Waldemara Baraniewskiego - zaznacza konserwator. Dodaje, że obawia się wpływu, jaki na obiekty może mieć planowany na lata 2020-23 remont linii średnicowej. - Stąd między innymi decyzja o wszczęciu procedury wpisu do rejestru wobec Dworca Centralnego oraz wznowienie dawnych, rozpoczętych jeszcze przez poprzedników Lewickiego, postępowań względem Powiśla i Ochoty - mówi profesor.

Jakub Lewicki wyjaśnia, że stacja Powiśle i Ochota są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, jednak nie daje to tak silnej ochrony, jak wpis w rejestrze. - Kiedy właściciel danego obiektu ma obowiązek nie tylko uzgadniać z konserwatorem wszelkie prace i remonty, ale też zabezpieczać go, utrzymywać w jak najlepszym stanie i korzystać w sposób zapewniający zachowanie jego wartości - tłumaczy profesor.