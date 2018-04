Kabel wisi w przejściu podziemnym. Miasto od dawna wie o problemie

Nasza czytelniczka, przechodząc przejściem podziemnym, natknęła się na zwisający kabel. - Całe szczęście podniosłam głowę w odpowiednim czasie - tłumaczy kobieta. - Problem jest nam znany - przyznaje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.



Na przesłanym do nas zdjęciu widać niebezpiecznie zwisający kabel obok budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w pobliżu Placu na Rozdrożu. - Ktoś mógłby iść ze schyloną głową i pisać SMS-a, co często się zdarza i wejść prosto na kabel albo dziecko nieświadomie złapać się przewodu - pisze oburzona czytelniczka. Dodaje, że miasto nie powinno do tego dopuścić.