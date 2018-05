Kampania wyborcza trwa już na całego. Jaki skrytykowany za wywiad w szaliku Legii

Patryk Jaki zorganizował przed stadionem Legii briefing, w którym odpowiadał na pytania dziennikarzy. Internauci skupili się jednak na innym szczególe.

"Jaki teraz będzie: kibicem Legii, przyjacielem osób niepełnosprawnych, bezpłodnych, samotnych, biednych, napływowych do stolicy i co jeszcze będzie trzeba. Człowiek uniwersalny, dopasuje każdy swój pogląd do sytuacji", "Proszę o udostępnienie danych z karty Kibica na ilu meczach w ostatnich latach Pan był" - to tylko niektóre z tweetów, które pojawiły się w internecie.