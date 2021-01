Kampinos. Leśna Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wymaszerują wielkie serce

Chcą wyrysować na mapie Puszczy Kampinoskiej 21-kilometrowe serce. Zachęcają też, by wpłacić do skarbonek tegorocznej zbiórki przynajmniej równowartość kilometrów w złotówkach. Taka aktywna forma zbiórki to inicjatywa aktywnych, sportowo-rekreacyjnych grup Drzewiej i Puszczańskie Porywy.

Puszcza Kampinoska. W tym roku będzie można wspomóc WOŚP marszem, którego trasę wytyczy wielkie serce Źródło: Facebook.com