Kapsuła floatingowa - kosmiczny relaks w Warszawie

Głęboki relaks w całkowitej ciszy bez towarzystwa innych osób to dziś niezwykle pożądany towar deficytowy. Trudno znaleźć czas dla siebie, a jeszcze trudniej odciąć się od wszystkiego tak, by odnaleźć błogi spokój. A jednak można to osiągnąć, dzięki najnowocześniejszym osiągnięciom technologii stosowanej w ośrodkach SPA & Wellness.

Kapsuła floatingowa, bo o niej mowa, zapewnia nieziemskie doznania w postaci najgłębszego odprężenia, jakie można sobie wyobrazić. Poznaj floating – niezwykle atrakcyjny zabieg relaksacyjny!

Co to jest kapsuła floatingowa?

Kapsuła floatingowa to cud nowoczesnej odnowy biologicznej. Kształtem przypomina kapsułę kosmiczną, a znajduje się w niej około trzydziestocentymetrowa warstwa wody bogatej w sól. Podczas seansu unosimy się na wodzie jak w Morzu Martwym. Kapsuła odpływowa jest dźwiękoszczelna i można w niej również wyłączyć oświetlenie. Woda ma temperaturę zbliżoną do temperatury ciała człowieka.

Całkowite wyeliminowanie bodźców zewnętrznych gwarantuje możliwość najgłębszego odprężenia. Takie warunki pozwalają na odczucia podobne do stanu nieważkości, w którym ciało niemal lewituje (słowo floating oznacza zresztą lewitację), a umysł znajduje ukojenie. Warto pamiętać, że kapsuła floatingowa ma również inne nazwy takie jak: kapsuła odpływowa, kapsuła relaksacyjna czy komora deprywacyjna.

Sól EPSOM – sekret zdrowia i urody

W większości miejsc oferujących wypoczynek w kapsule floatingowej znajduje się woda z dodatkiem soli. Wpływa ona pozytywnie na narządy ruchu – od wieków solanka jest przecież stosowana w uzdrowiskach. Są jednak i takie ośrodki SPA, jak np. Studio Sante Uzdrowisko Miejskie w Warszawie, w których woda w kapsule odpływowej zawiera nie tylko najczystszą na Ziemi sól himalajską, lecz także dodatek soli EPSOM. Ta specjalna sól, nazywana inaczej siarczanem magnezu, kryje w sobie bogactwo siarki i magnezu, zapewniających urodę i zdrowie. Floating w kapsule, która jest wypełniona wodą z dodatkiem soli EPSOM, wspaniale poprawia kondycję skóry i włosów oraz ma jeszcze większe działanie antystresowe. Szukając seansów floatingu w SPA & Wellness, sprawdź, czy woda w kapsule zawiera zwykłą sól, czy także prozdrowotną sól EPSOM.

Kąpiel w kapsule floatingowej – efekty

Floating to zabieg całkowicie bezpieczny, głęboko regenerujący. Jest polecany nawet kobietom w II i III trymestrze ciąży, ponieważ odciąża kręgosłup, łagodzi bóle mięśni, a nawet relaksuje maleństwo. Korzyści wynikających z kąpieli jest jednak dużo więcej, a wśród nich są:

• redukcja stresu i napięcia

• pozbycie się zmęczenia

• łagodzenie lęków, nerwic, depresji, uzależnień

• zwiększenie koncentracji i szybsze uczenie się

• większa kreatywność

• osiągnięcie stanów medytacyjnych

• dobry, głęboki sen – zmniejszenie zaburzeń snu, w tym: bezsenności

• poprawa przemiany materii

• wspomaganie leczenia m.in. chorób układu oddechowego, artretyzmu, reumatyzmu.

Ze względu na nieinwazyjność zabiegu oraz niezliczone korzyści dla zdrowia i urody, floating jest polecany niemal każdemu, zwłaszcza zaś osobom żyjącym w stresie (np. dyrektorom, managerom), sportowcom, osobom w trakcie rehabilitacji po urazach.

Jak przygotować się do sesji floatigu?

Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z kąpieli w kapsule floatingowej, należy odpowiednio przygotować się do zabiegu:

• 1 dzień przed wizytą – zrezygnuj z golenia włosów na mokro oraz depilacji, aby uniknąć pieczenia i podrażnienia skóry przez roztwór wody z solą

• w dniu wizyty – nie pij alkoholu, nie zażywać żadnych substancji, mogących zaburzać percepcję. Nie przejadaj się, zamiast tego zjedz coś lekkostrawnego.

• tuż przed wejściem do kapsuły – dokładnie umyj ciało pod prysznicem, zmyj kosmetyki (makijaż, balsam do ciała). Dzięki temu lecznicze składniki, które znajdują się w solance lepiej wnikną w głąb skóry.

Zabierz ze sobą klapki i ręcznik. Możesz pozostać w kostiumie kąpielowym, jeśli tak czujesz się lepiej. Możesz także skorzystać z floatingu nago. Podczas kąpieli przydadzą się zatyczki, chroniące uszy przed dostaniem się do nich wody. Zwykle są dostępne na miejscu, podobnie jak żel pod prysznic, szampon i suszarka do włosów.

Floating – ile kosztuje i gdzie można skorzystać z zabiegu?

Zabieg floatingu cieszy się coraz większą popularnością. W Warszawie to absolutny hit. Z kapsuły floatingowej można skorzystać w wielu uzdrowiskach w całej Polsce, np.: https://www.studiosante.pl/project/kapsula-floatingowa/. Warto wiedzieć, że zazwyczaj kąpiel trwa 50 minut, a cena za pojedynczy seans w kapsule odpływowej wynosi niewiele ponad 100 zł. Wykupując floating w Studio Sante Uzdrowisku Miejskim, można skorzystać z promocji w formie półgodzinnego pobytu w strefie saun i basenów.

