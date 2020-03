Karać nielegalną sprzedż, czy nie? Straż miejska pyta i dostaje zaskakującą odpowiedź

Straż miejska spisuje kobietę za nielegalny handel w tłusty czwartek i zarazem pyta na Twitterze: Powinniśmy ścigać nielegalną sprzedaż, czy niekoniecznie? Pytanie podzieliło odpowiadających niemal na równe połowy.

Straż miejska zamieściła zdjęcie na swoim koncie na Twitterze i postanowiła sprawdzić opinię internautów. "Strażnicy kontrolowali stragany, które "wypączkowały" w tłusty czwartek obok legalnych cukierni. Wybuchła dyskusja. A jakie jest Twoje zdanie?" - Czytamy na profilu stołecznej straży miejskiej. Poniżej znalazły się dwie odpowiedzi możliwe do zaznaczenia: "powinien być ścigany" i "to nic takiego" . Wynik? 49% zaznaczyło pierwszą odpowiedź, 51% postawiło na drugą.

Straż miejska pyta i dostaje odpowiedź: Vox populi, vox Dei?

Pod postem rozgorzała dyskusja. Również można spotkać bardzo różne opinie. Przeciwnicy ścigania nielegalnego handlu, twierdzą, m.in.

"zamiast dać ludziom zarabiać, to tłamsi się ich chęć do czegokolwiek w zarodku". Padają też argumenty, że "w normalnym kraju jak człowiek ma pomysł, żeby zarobić, to zarabia. W Polsce przyjeżdża straż miejska i zwija interes, bohatersko informując w internecie, że dokopała obywatelowi, który chciał sobie dorobić."