Karambol na S8. Ogromne korki na Trasie Toruńskiej

Karambol z udziałem dziewięciu samochodów. Droga w kierunku Poznania całkowicie zablokowana.

- Do wypadku doszło o godzinie 9:00. Jedna osoba została przewieziona do szpitala - informuje WawaLove Magdalena Bieniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodaje, że na razie nie wiadomo, do której godziny potrwają utrudnienia na trasie S8