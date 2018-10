Karambol na S8, są ranni. Korek sięga kilkunastu kilometrów!

Fatalne informacje dla warszawskich kierowców wracających do domu. Na Trasie Toruńskiej doszło do poważnego wypadku, w którym brało udział aż osiem pojazdów. W akcji ratowniczej biorą udział strażacy, na miejscu jest też pogotowie. Jadących przez most Grota-Roweckiego czekają ogromne utrudnienia.

Na miejscu wypadku jest straż pożarna (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl)

Do wypadku doszło około godz. 15:00. Osiem samochodów zderzyło się 50 metrów za wjazdem z Wisłostrady na most w kierunku Marek. Informację o karambolu dostaliśmy na platformę dziejesie.wp.pl.

- W tej chwili jest tam ogromny korek. Dwie osoby zostały ranne - przekazała nam Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji.

Kierowcy poruszają się w ślimaczym tempie już od Mor. Korek na S8 sięga 15 kilometrów i wciąż rośnie.

