Kazimiera Mika. Warszawa. Zdjęcie, które stało się ikoną bestialstwa Niemców

"To zdjęcie obiegło cały świat, stało się ikoną bestialstwa września 1939 roku, kiedy Niemcy mordowali bezbronnych ludzi" – pisze 8 września we wtorek Instytut Pamięci Narodowej, publikując fotografię, która w dramatyczny sposób obrazuje tragedię warszawskiej ludności cywilnej we wrześniu 1939 roku.