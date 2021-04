Kaznowska o obłożeniu łóżek covidowych: utrzymujemy się na bardzo wysokim stałym poziomie

We wtorek władze Warszawy zapowiedziały, że w 10 stołecznych dzielnicach w kwietniu uruchomionych zostanie 13 punktów masowych szczepień . Centralnym punktem szczepień będzie stadion Legii.

- Tygodniowo chcemy szczepić ok. 80 tys. mieszkanek i mieszkańców naszego miasta . Tutaj będzie największy, centralny punkt szczepień masowych. Planujemy (szczepić na Stadionie Legii – red.) około 5 czy nawet 6 tys. osób (dziennie – red.). To w dużej mierze będzie uzależnione od zdolności operacyjnej i obserwacji, na ile cały zbudowany system jest płynny - mówiła Kaznowska.

Jak odparła, "w Szpitalu Południowym mamy rządową panią komisarz, która miała uruchomić w trybie ekspresowym 300 łóżek. Wczoraj miała tam 119 pacjentów i zero dodatkowych pacjentów pod respiratorami, a zaczęła drugi tydzień swojego urzędowania". Jak oceniła, "to chyba najlepsze świadectwo decyzji, która została wydana przez pana ministra Niedzielskiego, a którą oczywiście zaskarżyliśmy".

Kaznowska wyjaśniła, że jeśli chodzi o dziesięć szpitali miejskich, sześć to szpitale z oddziałami covidowymi. Z pozostałych czterech, trzy to placówki ginekologiczno - położnicze a jeden to szpital dziecięcy.