Kierował autem i pił alkohol. Był już po 6 piwach. Interwencja w Pruszkowie

Pruszków. Kierowca twierdził, ze wypił 6 piw

"Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że była to otwarta butelka z piwem. Mężczyzna przyznał, że wypił już 6 piw i nie posiada prawa jazdy. Przewieziony do komendy został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wynik jaki "osiągnął" to 2,8 promila" – informuje policja.