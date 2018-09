Kierowca autobusu rozmawiał przez telefon. "Nie akceptujemy takiego zachowania"

Kierowca autobusu warszawskiej linii 186 został przyłapany na gorącym uczynku. Podczas kursu uciął sobie pogawędkę telefoniczną, która nie uszła uwadze jednemu z pasażerów. Na prośbę o zakończenie rozmowy, tylko się uśmiechnął. Odłożył telefon dopiero po kolejnym wezwaniu. Informację dostaliśmy na platformę Dzieje Się.

- To była niedziela. Około 14.30 wracaliśmy z żoną autobusem 186 z Parku Moczydło na Żoliborz. W trakcie jazdy zauważyłem, że kierowca bezczelnie rozmawiał przez telefon. Zapytałem go, czy zapoznał się z jakimikolwiek przepisami, jeżeli chodzi o ruch drogowy i czy wiezie ze sobą ziemniaki. Ten pan był bardzo zniesmaczony, że zwróciłem mu uwagę - relacjonuje pasażer.

Twierdzi, że spokojnie mógł wyjąć przy nim smartfona i zrobić kilka zdjęć. Kierowcy to nie przeszkadzało lub po prostu nie wiedział, że jest obserwowany. - Stałem naprawdę długo przy jego kabinie i cały czas to widziałem. Dopiero po którymś razie mojego apelu "ocknął się" i zauważył, że do niego coś mówię. Specjalnie pochylałem się do otworu na bilety w szybie kabiny. Pamiętam, że spojrzał na mnie i jeszcze coś dodał do rozmówcy przez komórkę. W pewnym momencie przestał rozmawiać i schował telefon - mówi nam pan Dawid.