Kierowca dachował autem, a potem dosłownie wleciał do lasu w Otwocku. Był pijany

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w Otwocku pod Warszawa. Kierowca stracił panowanie nad autem, potem dachował i w końcu wjechał do pobliskiego lasu. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i trafił do szpitala.

Wypadek w Otwocku, auto wleciało do lasu (OSP Otwock-Wólka Mlądzka)

Wygląda to bardzo źle, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. W sobotę około godziny 14:30 kierowca wypadł z trasy przy ulicy Tatrzańskiej w Otwocku. Stracił panowanie nad samochodem, auto dachowało i wleciało do lasu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Zdjęcia z tego wypadku opublikowała Ochotnicza Straż Pożarna Otwock-Wólka Mlądzka. Widać na nich auto leżące na dachu, które wpadło w las.

- W samochodzie był tylko kierowca. Był pod wpływem alkoholu, miał około dwa promile - powiedziała tvnwarszawa.pl Małgorzata Wersocka z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. W miejscu zdarzenia nie było utrudnień w ruchu ani korków.

