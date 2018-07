Kierowca pomylił hamulec z gazem i wjechał w matkę z dzieckiem. Trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło na Żoliborzu. - Niemowlę wypadło z wózka, a kobieta uderzyła głową w jezdnię - informuje rzecznik stołecznej policji Antoni Rzeczkowski.

- Ratownicy przewieźli kobietę z urazem głowy do szpitala. Natomiast dziecku nic się nie stało, ale ojciec zabrał go na oględziny do szpitala - informuje WawaLove Rzeczkowski.