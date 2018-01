Kierowca potrącił rodziców i dziecko w wózku na pasach. Policja szuka sprawcy

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem na skrzyżowaniu Odyńca z aleją Niepodległości w Warszawie. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Miesięcznemu chłopcu i mężczyźnie nic się nie stało, kobieta ze złamanym nosem trafiła do szpitala.

- Ok. 21.50 kierowca samochodu, skręcając w lewo, potrącił dwie osoby i dziecko w wózku na oznakowanym przejściu dla pieszych na zielonym świetle - mówi WawaLove Robert Szumiata rzecznik komendy na Mokotowie.

Kierowca zatrzymał auto niedaleko miejsca wypadku i uciekł. - Policjanci zabezpieczyli samochód i odholowali na parking depozytowy - tłumaczy Szumiata. Dodaje, że na komendę policji zgłosił się pasażer, który jechał w samochodzie. - Jest zatrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy - mówi rzecznik.

Trwają poszukiwania kierowcy.

