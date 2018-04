Kilkaset zabytkowych samochodów i motocykli na PGE Narodowym. Ruszają Targi Pojazdów Zabytkowych

Kultowy Garbus, Mercedes SL 190, a może unikatowy Datsun 280Z Turbo? Jako dziecko oglądałeś je na kartach atlasów, by po chwili uruchomić wyobraźnię i udać się w podróż życia. 14-15 kwietnia na PGE Narodowy w Warszawie Twoje marzenia staną się żywe! Zabierz całą rodzinę — dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatnie.

Targi Pojazdów Zabytkowych Auto Nostalgia 2018 to wydarzenie rodzinne i unikatowe w skali kraju. Kilkaset zabytkowych samochodów i motocykli to tylko przedsmak tego, co czeka na Ciebie i Twoją rodzinę. Organizatorzy przygotowali mnóstwo imponujących stoisk wystawowych, na których miłośnicy klasyków będą mieli okazję obejrzeć świetnie zachowane klasyki i youngtimery, a nawet nabyć auto lub odnaleźć części niezbędne do odbudowy zabytkowego pojazdu. Wyjątkowego klimatu wydarzeniu nadaje fakt zaangażowania nie tylko stowarzyszeń i klubów działających na rzecz zabytkowej motoryzacji, ale przede wszystkim obecność indywidualnych kolekcjonerów aut wraz ze starannie odrestaurowanymi przez nich eksponatami. Wśród nich znajdziemy m.in. takie perełki jak: