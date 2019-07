Kino letnie Warszawa 2019. Co, gdzie i kiedy, czyli repertuar na bieżący tydzień

Kino letnie Warszawa 2019. Dziesiątki seansów. W programie nie brakuje kinowych hitów z ostatnich miesięcy. Sprawdzamy, gdzie, kiedy i o której można obejrzeć najlepsze filmy.

Kino letnie Warszawa 2019 – Plażówka Ursus

Kino lenie w Plażówce Ursus przygotowało na ten tydzień kilka ciekawych propozycji. Każdy z seansów to inny gatunek filmowy, dlatego prawie każdy miłośnik kina pod chmurką znajdzie tam coś dla siebie. W tym tygodniu do obejrzenia będzie: Niemożliwe (czwartek 11 lipca) Dzikie historie (piątek 12 lipca) Kingsajz (sobota 13 lipca) Siedmiu psychopatów (niedziela 14 lipca)

Kino letnie Warszawa 2019 – Plac Europejski

Kino letnie Warszawa 2019 – Targówek na leżakach

Mimo niekorzystnej pogody, czwartkowy wieczór warto sprawdzić w Parku Wiecha, gdzie o godzinie 21:00 rozpocznie się seans „Dziewczyna we mgle”. Jeżeli lubicie kino trzymające w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny, to może być seans dla was.