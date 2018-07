Klapa poszukiwań pytona spod Warszawy. "Ktoś sobie zrobił dowcip"

Na Youtube pojawił się film, w którym dwóch specjalistów obaliło wszelkie mity o poszukiwaniach pytona tygrysiego, który rzekomo ma ukrywać się nad Wisłą w okolicach Warszawy. Nagranie obejrzano już ponad milion razy.

Szukam pytona (wykrywaczem do metali - przyp. red.). Jeśli mam szukać kamerą termowizyjną to ma taki sam sens. Szukanie zwierzaka zmiennocieplnego kamerą termowizyjną, puknijcie się w głowę - zaczyna się nagranie, którego autorem jest Witold Plucik - uznany w środowisku hodowca gadów, głównie węży, prowadzący hurtownię terrarystyczną.

Autorzy filmu sprawdzili, jak pyton zachowuje się w zaroślach, by "pomóc" w poszukiwaniach "warszawskiego pytona". Nagranie pokazuje absurdy akcji poszukiwawczej. W opisie na Youtube czytamy też, że "pseudo eksperci typu detektyw Rutkowski opowiadają bzdury o pytonie, który już dotarł do Torunia, przeskakując tamę we Włocławku".