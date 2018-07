Kleszcze w Warszawie. Sprawdź, gdzie jest ich najwięcej i jak się chronić

W okresie letnim wielu z nas korzysta z aktywności na świeżym powietrzu. Natomiast w naturalnych środowiskach najwięcej przebywa kleszczy. - W tym roku jest ich wyjątkowo dużo - ostrzega, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Jak wygląda kleszcz?

Kleszcze to krwiopijne pajęczaki, które przenoszą wiele patogenów (wirusy, riketsje, bakterie, pierwotniaki) wywołujących choroby niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Są to m. in. krętki Borrelia burgdorferi, będące przyczyną boreliozy , wirusy wywołujące odkleszczowe zapalenie mózgu, czy też pierwotniaki Babesia canis, będące przyczyną babeszjozy psów.

Na każdym etapie rozwoju do przetrwania jest mu niezbędny posiłek z krwi, dlatego szuka swojego żywiciela. Głodna dorosła samica może wypić ok 4 ml. krwi. Kleszcz po znalezieniu się na ciele ofiary dość długo poszukuje dogodnego miejsca do wkłucia. Ukłucie kleszcza jest bezbolesne, ponieważ jego ślina zawiera substancje chemiczne o działaniu znieczulającym. Kleszcz o ile nie zostanie usunięty z powierzchni ciała, pozostaje przyssany i może pobierać krew przez 5 do 14 dni.