Kłótnia domowa na Bielanach. On w szpitalu, ona w areszcie

W jednym z mieszkań na Bielanach doszło do kłótni pomiędzy partnerami. W pewnym momencie kobieta chwyciła za nóż i ugodziła partnera. 44-latce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.



Policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Kasprowicza. Po przyjechaniu na miejsce zastali kobietę i mężczyznę z ranami klatki piersiowej. Po przesłuchaniu partnerów, okazało się, że doszło pomiędzy nimi do kłótni. 44-latka chwyciła za nóż do obierania ziemniaków i zadała mężczyźnie ciosy w klatkę piersiową. Oboje byli pod wpływem alkoholu.