Klubokawiarnia „Pożyteczna" prosi o pomoc. Wszystko by weprzeć niepełnosprawnych pracowników

Koronawirus w Warszawie. Klubokawiarnia potrzebuje naszej pomocy

Jedna z warszawskich klubokawiarni zwróciła się z gorącą prośbą do mieszkańców. Aby utrzymać miejsce pracy, zbierają pieniądze dla pracowników z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to jeden z tych lokali, który utrzymuje się ze środków wypracowanych przez siebie. Jak sami przypominają, tworząc to miejsce, chcieli udowodnić, że osoby z niepełnosprawnością nie są wykluczone z życia. Mogą pracować, obcować z ludźmi i funkcjonować tak jak wszyscy. Zupełnie niczym się nie różnią, a przez 4 lata działalności lokalu przekonali zarówno siebie, jak i innych, że jest to naprawdę możliwe.