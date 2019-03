Kobiety protestowały przy Rondzie Dmowskiego. Duże korki w stolicy

W piątkowy wieczór na rondzie Dmowskiego odbyła się manifestacja z okazji Dnia Kobiet. Protest zakończył się około 19.30 i spowodował duże utrudnienia w centrum Warszawy.

Organizatorzy protestu chcą, by to miejsce nosiło nazwę Ronda Praw Kobiet. W tym celu zbierają podpisy pod wnioskiem, który zostanie złożony w Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego rady m. st. Warszawy.

"Już czas, by uhonorować trud i walkę setek tysięcy kobiet z podziałami, przemocą, nierównością społeczną. To walka o idee, które łączą, a nie dzielą. Idee, które niosą pozytywne zmiany. Idee, które są ważne dla każdego i każdej z nas, w Polsce, w Europie i na świecie bez względu na opcje polityczne i przekonania religijne" - można przeczytać na profilu wydarzenia na Facebooku.

Paraliż centrum stolicy

Wszystkie dojazdy do ronda Dmowskiego zostały zamknięte dla ruchu. Aleje Jerozolimskie były nieprzejezdne od ronda de Gaulle'a do ulicy Chałubińskiego, a Marszałkowska od placu Konstytucji do ulicy Królewskiej. Do centrum stolicy można było dostać się metrem i kolejką SKM.