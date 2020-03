Koleje Mazowieckie: 44-latek powybijał szyby w pociągu

Szybka reakcja mundurowych i natychmiastowa informacja od jednego z pasażerów Kolei Mazowieckich doprowadziła do zatrzymania 44-letniego mężczyzny, który w pociągu wybił dwie szyby. Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia udali się na stację PKP, znajdującą się na terenie gminy Wieliszew. Na miejscu czekał już podróżny, który wskazał mundurowym agresywnego sprawcę.

Mężczyzna został zatrzymany. Badania alkomatem wykazały ponad dwa promile alkoholu we krwi. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut zniszczenia mienia, który przez Koleje Mazowieckie oszacowany został na kwotę 5 000 złotych. Dodajmy, że przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.