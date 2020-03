Koleje Mazowieckie. Będą zmiany w rozkładzie jazdy

Duże zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Od 15 marca część połączeń zostanie skrócona lub zawieszona. Na wielu trasach będą jeździć autobusy zastępcze. Utrudnienia potrwają do 13 czerwca 2020 r.

Zmiany, które wejdą 15 marca, będą obowiązywać do 13 czerwca. Utrudnienia w ruchu dotyczą większości linii obsługiwanych przez pociągi Kolei Mazowieckich - czytamy w komunikacie rzecznika prasowego KM.

Zmiany w kursowaniu pociągów wynikają z remontu torów. Utrudnienia będą trwać do 13 czerwca 2020 r.

Pomiędzy 15 a 30 kwietnia (od 9:10 do 19:19) pociągi z Pruszkowa do Grodziska Mazowieckiego będą używać tylko jednego toru. Pociągi na tej trasie będą kursowały rzadziej, a niektóre nie będą się zatrzymywały na stacjach: Parzniew, Brwinów i Milanówek.

Przez 3 dni nie pojedziemy w nocy (od 23:00 do 5:00) z Sulejówka Miłosnej do Mińska Mazowieckiego. Zmiana potrwa od 14 do 16 kwietnia i wynika z budowy wiaduktu na trasie A2. W zamian będą kursowały autobusy zastępcze.