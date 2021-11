Kolejka pod NBP. Po banknoty i monety z Lechem Kaczyńskim

- Warto być Polakiem, warto wcześnie wstać - śmieje się pan Wiesiek, nawiązując do napisu na banknocie. Stoi mu się wesoło, bo przyszedł ze znajomymi. Jednego z nich bardzo bolą plecy, więc koledzy pocieszają, że już niedaleko do finału. Najważniejsze, że zdobycie cennego trofeum jest już pewne. Nie trzeba się denerwować, gdy ma się w dłoni certyfikat w postaci "numerka". Zdobywców we wtorek będzie 400, kolejnego dnia tak samo, z tym że środowy termin trzeba było zagwarantować sobie jeszcze we wtorek. Zdobywali je ci, którzy nie są rannymi ptaszkami i pod bankiem stawili się wtedy, gdy już zrobiło się jasno.