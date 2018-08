Kolejna akcja Jakiego "Nie mówcie, że się nie da". Porównuje stolicę Polski do stolicy Bułgarii

- W czasach rządów PO, w latach 2006-2018 w Warszawie wybudowano zaledwie około 10 km metra. Dokładnie w tym samym czasie stolica Bułgarii, Sofia, wybudowała 27 kilometrów - tłumaczył Patryk Jaki podczas poniedziałkowej konferencji.

Wiceminister sprawiedliwości podkreśla, że stolica Polski i stolica Bułgarii, to bardzo przykre porównanie dla nas, Polaków. - W czasach rządów PO, w latach 2006-2018 w Warszawie wybudowano zaledwie około 10 km metra. Dokładnie w tym samym czasie stolica Bułgarii, Sofia, wybudowała 27 kilometrów. To jest wstyd dla Warszawy. Żeby to unaocznić chciałem poinformować, że w środę wyjeżdżamy do Sofii. W czwartek zorganizujemy tam konferencję prasową - zadeklarował polityk.