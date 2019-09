Kolejna awaria w Czajce. Tym razem w spalarni osadów. Jest zawiadomienie do CBA

Awaria kolektorów to nie jedyny problem oczyszczalni Czajka. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska złożył do CBA zawiadomienie ws. spalarni osadów w Czajce. Inspektorzy twierdzą, że nie działa ona od wielu miesięcy, a awaria była ukrywana.

"MPWiK w Warszawie ma nie tylko awarię rurociągów przesyłowych, ale także awarię spalarni osadów z oczyszczalni Czajka. Dwie firmy wywożą osady z Warszawy zrzucając je do wyrobisk po kruszywie” - napisała na Twitterze rzeczniczka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska.

- Jak doszło do awarii kolektorów w Czajce, zajęliśmy się Czajką. W ramach kontroli okazało się, że spalarnia będąca częścią tej inwestycji została warunkowo otwarta w 2013 r. Warunkowo, bo było około stu usterek. Usterki usuwano przez trzy lata - powiedziała Borowska portalowi tvp.info.

Jak dodała rzeczniczka GIOŚ, inwestycja MPWiK pochłonęła 3,8 mld zł z czego 1,7 mld pochodziło z Funduszu Spójności. Na modernizację i rozbudowę Czajki, spalarnię i rurociąg pod Wisłą przeznaczono około 700 mln euro. Borowska podkreśla, że wykonawcy spalarni otrzymali pieniądze za inwestycję, a nie działa ona od grudnia 2018 r. GIOŚ złożył w tej sprawie zawiadomienie do CBA.

"Ratusz ukrywał awarię"

To nie wszystko. Rzeczniczka twierdzi, że "ratusz ukrywał awarię i w tajemnicy wynajął firmy do wywożenia osadów, które powinny zostać spalone".

Zdaniem Borowskiej odpady ściekowe trafiają do wyrobisk po kruszywie, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. - To absurd! Osady z oczyszczalni powinny być spalone w wysokiej temperaturze, gdyż zawierają wiele niebezpiecznych substancji, m.in. rakotwórcze kadm, rtęć czy ołów. To jedyny sposób, żeby je zutylizować - podkreśla rzeczniczka.