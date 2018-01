Kolejne fakty ws. dzikiej reprywatyzacji. Stołeczny ratusz oddał nieruchomość za bezcen

Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu zajmie się decyzją stołecznego ratusza z 2010 roku. Urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz mieli ustalić symboliczny czynsz - 7616 złotych - za cenną nieruchomość przy ul. Rozbrat w Warszawie. "Decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.



Co to oznacza w praktyce? - Decyzja może zostać unieważniona. Analiza przeprowadzona w postępowaniu wyjaśniającym wykazała, że organ prowadzący postępowanie zwrotowe nie zbadał jednej z przesłanek określonych w dekrecie, a jest do tego zobligowany, w związku z tym decyzja jest obarczona wadą. Może to skutkować stwierdzeniem jej nieważności - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Katarzyna Bylicka.