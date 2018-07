Kolejne obietnice Jakiego. "Przeznaczę 3-4% budżetu na warszawski sport"

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy w piątek opowiadał o złej sytuacji warszawskiego środowiska sportowego. - Stolica powinna ścigać się o największe imprezy sportowe z Europą, a nie z innymi miastami w Polsce - tłumaczy Patryk Jaki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Agencja Gazeta, Fot: Agata Grzybowska)

Wiceminister sprawiedliwości podczas briefingu przedstawił program poświęcony warszawskiemu sportowi. Tłumaczył, że warszawski sport przez lata rządów Platformy Obywatelskiej popadł w ruinę. - W tej chwili kluby sportowe utrzymują rodzice i pasjonaci. Samorząd wyłączył się z funkcji kreatora, którą powinien pełnić. Z stolicy uciekają wszystkie możliwe dyscypliny i najważniejsze imprezy sportowe. Dlatego, że Warszawa nie dysponuje nawet jedną halą w której mogłyby odgrywać się rozrywki na najwyższym poziomie - przekonuje Jaki.

- Śmieszne jest to, że w 2006 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecała , że postawi halę obok Stadionu Narodowego. Dokładnie 12 lat później, kiedy nie wywiązała się z twardej obietnicy, w to samo miejsce przychodzi Rafał Trzaskowski i mówi, "jak mnie wybierzecie, to postawię w tym miejscu hale" - śmieje się polityk. Dodaje, że najwyższy czas, żeby w sporcie wszystko zmienić.

Program sportowy Patryk Jakiego:

1. Do końca następnej kadencji 3-4% budżetu na sport

- Już do 2020 roku będzie prawdziwa zmiana, jeśli chodzi o finansowanie warszawskiego sporu. W wielu samorządach na świecie jest to standard. Najwyższy czas, aby również w tym obszarze stolica była na poziomie europejskim. - zapewnia polityk.

2. System wieloletniego finansowania klubów i organizacji

- Dzisiaj zbyt często jest tak, że kluby i organizacje sportowe nie wiedzą, co będzie w przyszłym roku. Czy otrzymają dotacje, w jakiej wysokości, czy znów biurokracja nie sprawi, że ich los jest niepewny. Trzeba trenerów zatrudniać i strategię ustalać na wiele lat. Tak, aby warszawskie kluby czuły się stabilnie i wiedziały na czym stoją - wyjaśniał wiceminister.

3. Odbudowa infrastruktury sportowej w stolicy

- Będziemy konsekwentnie krok po kroku odbudowywali, zaczynając od obiektu Skry. Konsekwentnie realizując inne od lat zaniedbane obiekty sportowe. Tak, aby warszawiacy mieli łatwy i tańszy dostęp do infrastruktury sportowej - obiecuje kandydat na prezydenta stolicy.

4. Preferencyjne stawki na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży

- Młodzież i dzieci muszą mieć tani dostęp do infrastruktury sportowej. Przygotujemy i zunifikujemy w całymi mieście stawki za dostęp do miejskich obiektów sportowych takich jak: boiska, kluby sportowe czy baseny. Obecnie jest tak, że koszty uprawiania sportu przez dzieci ponoszą głównie rodzice - mówi Patryk Jaki.

5. Większa odpowiedzialność miasta za utrzymanie obiektów w stolicy

- Dzisiaj jest tak, że wszystkie kluby są pozostawione same sobie. Miasto mówi, że nie będzie utrzymywało tych obiektów. Filozofie trzeba zmienić, to znaczy, że miasto powinno poszukać inwestorów, którzy mogliby pomóc w realizacji ambitnych zadań albo jak to jest w większości samorządach, weźmie na siebie obowiązek utrzymania części obiektów sportowych - zaznacza polityk.

6. Program „Sport dla każdego"

- Zmorą Warszawy jest to, że jeśli chciałbym z kimś iść popołudniu pograć w piłkę nożną, to jest z tym problem. Bardzo dużo obiektów miejskich jest zamkniętych albo jest tylko część przeznaczonych na wynajmowanie. Jako nową filozofię, wprowadzimy otwarcie obiektów sportowych dla mieszkańców warszawy, które często stoją przy placówkach edukacyjnych - zapewnia Patryk Jaki.

7. Prezydent włączy się w promocje warszawskich klubów sportowych

- To jest coś czego nie robi Hanna Gronkiewicz-Waltz, a powinna. Dlatego, że urząd prezydenta niesie za sobą duży ładunek reklamowy i promocyjny. Jeżeli prezydent będzie pełnił taką funkcje, to jestem przekonany, że przełoży się w kondycję finansową w wielu warszawskich organizacjach - przekonuje kandydat.

8. Miasto zbuduje i zadba o system oferty sportowej od początku do końca edukacji szkolnej

- Tego w Warszawie również nie ma. Ratusz musi zbudować ofertę sportową od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca edukacji. Warszawa powinna wykorzystać zasoby, które istnieją w wielu placówkach edukacyjnych z konkretną dyscypliną sportową. Celem programu będzie upowszechnienie postaw prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz wychowanie przez sport - tłumaczy Jaki.

9. Warszawa miastem największych imprez sportowych

- Jako stolica Polski, nie może się ścigać z innymi miastami o imprezy sportowe. Warszawa powinna ścigać się z Europą o największe takie imprezy. Dzisiaj jest tak, że Warszawa nie wykorzystuje swojego potencjału. Prezydent musi zdecydowanie i skutecznie walczyć o podkreślenie siły sportowej stolicy - zaznacza wiceminister.

10. Upodmiotowienie środowisk sportowych

- Stworzę nową platformę do dyskusji pomiędzy władzami miasta a środowiskami sportowymi. Obecnie decyzje dotyczące sportu często są podejmowane z wyłączeniem głównych zainteresowanych, czyli sportowców. Obecnie w Warszawie istnieją obszary konsultacyjne, ale nie spełnia ona swojej funkcji, na co narzekają przedstawiciele środowisk sportowych. Należy to jak najszybciej zmienić. Trzeba wykorzystać wiedzę i doświadczenie środowisk sportowych w Warszawie do tworzenia spójnej strategii - wyjaśnia kandydat.

Zobacz także: "O czym pan mówi?!". Lisicki zdumiony słowami Żakowskiego o muzułmanach