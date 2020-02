Kolizja na Żwirki i Wigury w Warszawie. Utrudnienia dla podróżujących w stronę centrum

Kolizja i utrudnienia dla podróżujących do centrum Warszawy. We wtorek po godz. 9:00 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia.

Warszawa. Kolizja na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia (WP.PL, Fot: dziejesie.wp.pl)

Na miejscu wypadku w Warszawie są dwa zastępy straży pożarnej i karetka pogotowia.

Na środku skrzyżowania dwóch ruchliwych ulic stoi jeden z samochodów osobowych, które brały udział w kolizji. Drugi z pojazdów osobowych marki bmw wjechał na trawnik po prawej stronie jezdni. Ma rozbitą maskę i pękniętą przednią szybę.

- Zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Na miejscu mamy zespół pogotowia medycznego. Prawdopodobnie będzie jedna osoba poszkodowana - powiedział WP mł. bryg. Paweł Klimkiewicz.

Ratownicy medyczni przebadali jednego z kierowców na miejscu wypadku.

Strażacy zastrzegają, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przez kilkadziesiąt minut zablokowane były dwa pasy w kierunku centrum.

Przyczyny i okoliczności kolizji ma wyjaśnić policja.

