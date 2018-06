Kolizja w Warszawie. Rozbity radiowóz, dwóch policjantów trafiło do szpitala

Kolizja na warszawskiej Woli. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Leszno i Okopowa. Służby będą wyjaśniać okoliczności wypadku, jednak jak wynika z naszych informacji dwóch policjantów trafiło do szpitala.

- Ze wstępnych informacji wynika, że policjanci jechali na sygnale do pilnej interwencji. doszło do zderzenia i dwóch policjantów trafiło do szpitala - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. Na razie nie wiadomo w jakim są stanie.