Komisja reprywatyzacyjna. Raport mówi o "licznych zaniedbaniach Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej zastępców"

- W l. 2007-2016 doszło do systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji, a Hanna Gronkiewicz-Waltz dopuściła się licznych zaniedbań - ocenił szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Przedstawiając tezy raportu po zakończeniu prac komisji, dodał, że "doszło do wielkiej straty Skarbu Państwa i gehenny lokatorów".

Szef komisji weryfikacyjnej zaproponował, by w raporcie znalazł się zapis, że w stolicy doszło do "systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji, co powodowało występowanie licznych patologii". - Nie ma wątpliwości, że doszło do wielkiej straty Skarbu Państwa i jednocześnie wielkiej gehenny, tragedii lokatorów - powiedział Kaleta.