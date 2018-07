Komisja Weryfikacyjna kończy rok. Patryk Jaki zapowiada w rozmowie z WP, co zrobi z KW, gdy zostanie prezydentem Warszawy

- Twierdzili, że nie damy rady, tymczasem zrobiliśmy więcej, niż większość komisji śledczych. Gonimy historię - mówi Wirtualnej Polsce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Właśnie minął rok od rozpoczęcia prac komisji weryfikacyjnej.

Komisja, która bada tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie, to polityczne dziecko wiceministra sprawiedliwości. Zbudowała Jakiego jako pierwszoligowego polityka, zapewniła mu rozpoznawalność i utorowała drogę do startu w wyborach na prezydenta stolicy. Ujawnieniła wiele nieprawidłowości i skandalicznych działań urzędników stołecznego ratusza, za których odpowiedzialność bierze Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona sama nigdy przed komisją się nie stawiła. Nie chciała stanąć przed – jak sama mówi – "bolszewicką” instytucją. Prezydent Warszawy twierdzi, że komisja jest narzędziem politycznym w rękach Patryka Jakiego, którego jedynym motywem – wedle Gronkiewicz-Waltz – ma być pogrążenie jej samej.

Komisja weryfikacyjna w liczbach

Jak napisała na Facebooku o komisji kierowanej przez Jakiego Magdalena Brzeska: "Organ, który tylko daje ludiom fałszywe nadzieje i nic poza tym. Nie ma żadnych przepisów wykonawczych sankcjonujących działanie tego wszystkiego. Współczuję ludziom, którzy mieszkają w domach, które znów mają wrócić do miasta. To nadal jakiś koszmar. Współczuje tym, którym dano, podobnie jak mi nadzieję na odszkodowanie i zadośćuczynienie – to jedno wielkie kłamstwo. I zastanawiam się jak bardzo trzeba być wyzutym z emocji, by brać w tym udział (...) Chrzanię Komisję Reprywatyzacyjną".