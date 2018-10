Koncert niespodzianka. Niewidomy 12-latek zagrał w królewskim pałacu

Utalentowany muzycznie chłopiec spełnił swoje marzenie dzięki spontanicznej akcji zapoczątkowanej w mediach społecznościowych. W niedzielę rodzice zabrali go do warszawskich Łazienek Królewskich pod pretekstem zwiedzania. Wewnątrz Pałacu Na Wyspie czekał na niego fortepian i... kilkuset widzów.

Dzień przed koncertem, youtuber znany jako Reżyser Życia, zwrócił się do internautów z prośbą: "Jutro, w niedzielę o 12:45, organizuję koncert niespodziankę dla niewidomego 12-letniego chłopca. Pięknie gra na fortepianie, a jego marzeniem jest zagrać przed większą publicznością. Do tej pory grał tylko w domu, więc... zróbmy mu niespodziankę" - brzmiał apel Daniela Rusina na Facebooku.

Pomysłodawca szczytnej akcji nie spodziewał się, że jego inicjatywa spotka się z tak dużym odzewem. Post z zapowiedzią koncertu został udostępniony ponad 700 razy. Bohater całego wydarzenia miał do ostatniej chwili o niczym nie wiedzieć. Rodzice Igora, który na co dzień mieszka pod Poznaniem, zabrali go więc do stolicy pod pretekstem zwiedzania.

Chłopca przywitała grupa kilkuset osób, którzy stawili się o umówionej godzinie przed wejściem do Pałacu Na Wyspie. Okazało się, że Sala Balowa może pomieścić jedynie 70 chętnych. Na zewnątrz czekało ich znacznie więcej. Kolejka sięgała kilkudziesięciu metrów. "Lubię niespodzianki, ale zaniemówiłem, jak się dowiedziałem. Moi rodzice mówili mi, że jest jakaś niespodzianka, ale nie wiedziałem, co to będzie. Nie wiem co robić, od czego zacząć. Czy najpierw zastanowić się, co grać, czy to wszystko jakoś przemyśleć" - powiedział reporterce TVN Warszawa zaskoczony chłopiec na chwilę przed koncertem.