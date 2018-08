Koniec z unikaniem opłat za parkowanie. Rusza przetarg na e-kontrole

Pomysł jest banalnie prosty. Elektryczne samochody z zainstalowanymi na dachu specjalnymi urządzeniami będą monitorowały, kto za parkowanie płaci, a kto tej opłaty poskąpił. Na początek Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie chce zamówić dwa takie pojazdy.

Jeżeli system wykryje, że opłata nie została uiszczona, kierowca dostanie pocztą wezwanie do zapłaty kary. Błędy takiej kontroli mają zostać ograniczone do minimum. - Będzie wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki: np. pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu.- twierdzi Zarząd Dróg Miejskich.