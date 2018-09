Kontrkandydaci kpią z "Dzielnicy Przyszłości". Jaki odpowiada na zarzuty

Kandydat Zjednoczonej Prawicy przedstawił nowy projekt "Dzielnica Przyszłości". Opozycja zarzuciła mu chęć wycinania terenów zielonych. - To jest brak umiejętności czytania dokumentów planistycznych - odpowiedział Jaki.

- Od wczoraj wobec "dzielnicy przyszłości" stawiane są zarzuty tytułem, na przykład chcą wycinać tereny zielone i budować dzielnice przyszłości. Właśnie w tym miejscu ma powstać "dzielnica przyszłości". To jest wybór: albo Warszawa będzie wyglądać tak jak widzicie z tyłu albo będzie wyglądać tak jak widzieliście na prezentacji - przekonywał kandydat, podczas poniedziałkowej konferencji.

- Jeżeli ktoś nam dzisiaj mówi lub próbuje opowiedzieć, że chcemy wycinać lasy i tereny zielone, to jest nie tylko złośliwość, brak wizji i kompleksy. To jest brak umiejętności czytania dokumentów planistycznych - stwierdził kandydat Zjednoczonej Prawicy. Zaznacza, że na filmie są tereny mostu Grota, a tam jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje szeroką zabudowę od usług do mieszkania.