Kontrole prędkości na moście Poniatowskiego. Posypały się mandaty

Kierowcy przejeżdżający mostem Poniatowskiego muszą zdjąć nogę z gazu. To efekt akcji stołecznej drogówki zainicjowanej przez prezydenta Trzaskowskiego. Wzmożone kontrole prędkości w tym miejscu doprowadziły do wystawienia kilkudziesięciu mandatów. A to dopiero początek.

Przeprawa przez Wisłę w tym miejscu to dość niebezpieczny dla uczestników ruchu odcinek (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News)

Od 17 stycznia przeprowadzono 96 kontroli, w skutek których 86 osób zostało ukaranych mandatem karnym. Pięciu kierowcom zabrano prawo jazdy. To dane przekazane przez rzecznika komendy stołecznej policji, Sylwestra Marczaka. Jak zapewnia, kontrole będą trwały cały czas.

Radio dla Ciebie informuje, że patrole drogówki będą regularnym widokiem na moście Poniatowskiego od połowy lutego. Aby wesprzeć funkcjonariuszy, miasto przeznaczyło 800 tys. zł na zakup specjalnych urządzeń, pozwalających na automatyczne pomiary prędkości w tym miejscu.

Warszawski ratusz od dawna zapowiadał poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku. Ta deklaracja jest pokłosiem tragicznego wypadku z udziałem rowerzystki we wrześniu ubiegłego roku. Urzędnicy postanowili coś w tej sprawie zrobić, aby do takich sytuacji już nie dopuścić.

W tym celu zamiast instalacji fotoradaru, wybrano inne, bardziej efektywne rozwiązanie. Jak mówi Tomasz Demiańczuk z biura prasowego ratusza cytowany przez TVN Warszawa, na moście Poniatowskiego ma zostać wdrożony odcinkowy pomiar prędkości za pomocą systemu kamer i komputerów.

Zanim do tego dojdzie, potrzebne jest porozumienie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a następnie rozpisanie przetargu. - Myślę, że kontrola automatyczna pojawi się na moście Poniatowskiego w drugiej połowie tego roku - twierdzi Demiańczuk.

Źródło: Radio dla Ciebie, TVN Warszawa

