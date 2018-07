Kontroler biletów zepchnięty na szyny w metrze. Trwają poszukiwania sprawcy

Niebezpieczny incydent podczas "wymiany zdań" na stacji metra Marymont. Kontroler biletów został zepchnięty na szyny, po tym jak dyskutował z jednym z pasażerów. Mężczyzna trafił do szpitala.

- Doszło do wymiany zdań. W pewnym momencie pasażer, który miał okazać bilet, po prostu popchnął kontrolera tak, że ten spadł na szyny - mówi Elwira Kozłowska z komendy policji na Bielanach w rozmowie z tvnwarszawa.pl, dodając, że do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem.

Kontroler, który został zepchnięty na szyny, trafił do szpitala. Ma "obrażenia ręki".

Trwają poszukiwania sprawcy. - Zabezpieczyliśmy monitoring. Będziemy go analizować, ustalać świadków, przesłuchiwać i prowadzić czynności prowadzące do ustalenia danych personalnych tego mężczyzny oraz zatrzymania go - dodaje Kozłowska.