Kopał, uderzał pięścią i groził. Chciał ukraść piwo

W jednym ze sklepów przy stacji paliw na Ursynowie doszło kolejny raz do rozboju. Mężczyzna, jak się później okazało dobrze znany nie tylko lokalnym sprzedawcom, ale równie policji, wszedł do środka, zabrał czteropak piwa i opuścił sklep bez płacenia za towar.

Wówczas jeden z pracowników punktu sprzedaży, pobiegł za 35-latkiem, aby odebrać mu skradzione piwa. Nie mógł przewidzieć, że mieszkaniec Ursynowa okaże się agresywny i wpadnie w szał. 35-latek, w obronie skradzionego alkoholu, rzucił się na pracownika sklepu i zaczął okładać go pięściami. Następnie przewrócił go na ziemię i kopał po całym ciele, a przy tym powywracał stojaki z płynami i na koniec uciekł.

Finał policyjnych poszukiwań

Funkcjonariusze po ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego, prowadzili obserwację budynku. Mundurowi zauważyli 35-latka, gdy ten wychylił się przez okno. Wówczas złożyli mu wizytę. Mężczyzna nie zamierzał jednak otwierać drzwi, co skłoniło policjantów do dostania się do mieszkania przez balkon.