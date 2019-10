Kopciuchy masowo trują Warszawę. W niektórych dzielnicach pieców przybyło

W ostatnim roku zlikwidowano zaledwie 22 piece. Oznacza to, że 1537 kopciuchów wciąż truje warszawiaków. Pojawiają się więc pytania, o obietnice składane przed wyborami przez ówczesnego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

- Do 2020 roku chcemy zlikwidować je (kopciuchy - przyp. red.) i podłączyć (mieszkania ogrzewane za pomocą tych pieców - przyp. red.) do sieci gazowej. I to nie tylko te, które są w mieszkaniach komunalnych, ale również chcemy opracować plan dla mieszkań spółdzielczych czy prywatnych - mówił w kampanii przed wyborami samorządowymi Rafał Trzaskowski. Polityk podkreślał, że walka o czyste powietrze w stolic będzie jednym z jego priorytetów.