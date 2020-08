Koranawirus a powrót do szkół od września. Czy w Warszawie zabraknie nauczycieli?

Problem dotyczy organizacji. Nawet gdyby pojawiło się rozporządzenie o tym, że lekcje mają odbywać się zdalnie, to jednak w praktyce, online można nauczać jedynie teorii. Jak zaznaczają nauczyciele, nie da się w ten sposób zrealizować lekcji praktycznych, zawodowych. Obecne zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tego, by zajęcia odbywały się w różnych godzinach, a grupy uczniów przez cały dzień miały lekcje w jednej sali, aby ograniczyć kontakty, też są nie do zrealizowania.