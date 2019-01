Korek-gigant na Prymasa Tysiąclecia. Bo zepsuła się studzienka

Na kierowców jadących we wtorek rano aleją Prymasa Tysiąclecia w Warszawie czeka olbrzymi korek. Powodem tego spowolnienia ma być awaria jednej ze studzienek kanalizacyjnych. Miejskie wodociągi wydały oświadczenie z przeprosinami za utrudnienia.

Sznur samochodów ciągnie się od zjazdu z trasy S8 (al. Obrońców Grodna) aż do wiaduktu w stronę Dworca Zachodniego. Jak podaje tvnwarszawa, przejazd blokuje radiowóz straży miejskiej stojący na sygnale między prawym a środkowym pasem. Jak dowiedział się reporter portalu, patrol zabezpiecza jedną ze studzienek, w której pękł właz.

Straż miejska odebrała zgłoszenie o uszkodzonej studzience około 6 rano. Wysłany w miejsce awarii patrol zauważył fragment metalowej klapy wystający ponad powierzchnię jedni. Podjęto decyzję o zajęciu części środkowego pasa, co w porannych godzinach szczytu wiąże się ze znacznym spowolnieniem ruchu na tej trasie. Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa naprawa. MPWiK zapewnia, że jej pracownicy dołożą wszelkich starań, by udało się to zrobić jak najszybciej.