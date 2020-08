Koronawirus a powrót do szkoły. Warszawa gotowa na naukę hybrydową

Już w najbliższy wtorek, 1 września, około 200 tysięcy warszawskich uczniów wróci do szkół.

Powrót do szkół. Wiceprezydent stolicy o sytuacji w Warszawie

Ponadto "Wyborcza" wskazała, że warszawskie szkoły otrzymały łącznie 537 tysięcy maseczek i 150 tysięcy litrów płynu. W przeliczeniu na stołeczne kadry pracowników to znacznie za mało. Beata Kaznowska podała, że takie "zapasy" przy rozdaniu każdemu pracownikowi po jednej maseczce dziennie, wystarczyłyby zaledwie na dwa tygodnie pracy.

Koronawirus w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wygląda powrót do szkoły w czerwonej strefie

Powrót do szkół. Zasady MEN i warszawskiego ratusza

Zasady, które będą obowiązywały we wszystkich samorządowych szkołach to m.in. dezynfekcja rąk przed wejściem, klasy będą miały wprowadzone zmienne godziny lekcyjne, aby ograniczyć kontakt między uczniami, a dzieci nie będą wychodzi na przerwy z sali.

MEN zaleca także, aby wydłużyć godziny pracy stołówek szkolnych i otworzyć dodatkowe wejścia do budynków tak, aby pracownicy oraz uczniowie z różnych klas nie spotykali się ze sobą.

Przypominamy, że komunikat odnośnie powrotu do szkół wydał w sobotę 28 sierpnia także rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Wnioskuje on, aby każde dziecko z grupy podwyższonego ryzyka zakażania wirusem SARS-CoV-2 albo jeśli w domu mieszka osoba narażona na ciężki przebieg choroby, miało możliwość zajęć zdalnych. To rodzice w porozumieniu z dyrekcją szkoły będą wówczas decydować o sposobie nauki.