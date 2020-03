Koronawirus. Akcja „Nie pozwolę ci się zamknąć”. Możesz pomóc przedsiębiorcom

Aby pomóc przedsiębiorcom, można dołączyć do akcji przekazując wybranym przez siebie zakładom zaliczkę na poczet przyszłej usługi. Można też zachęcić znajomych do udziału w akcji w mediach społecznościowych.

Zapłać teraz, zrealizuj usługę później

Ważne wzajemne zaufanie

Jak pomóc mikroprzedsiębiorcom?

– Mikroprzedsiębiorcy to ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy. Ale to przecież również bardzo konkretna – dla każdego z nas – pani fryzjerka, która od lat dba o nasze włosy, ulubiona osiedlowa cukiernia, gdzie wpadamy po ciastka do kawy, szewc, który od lat naprawia nam nasze buty. Kropla drąży skałę. Jeśli każdy z nas wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt gastronomiczny, to mamy szansę zrobić coś ważnego i uratować niejeden zakład przed zamknięciem – powiedziała Ewa Janus-Khouri, p.o. dyrektora Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej.