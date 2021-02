Koronawirus. Chciał wsiąść do samolotu z pozytywnym wynikiem testu. Został aresztowany

W poniedziałek późnym wieczorem do punktu pobrań wymazów na badanie w kierunku COVID-19 na Lotnisku Chopina w Warszawie zgłosił się mężczyzna po wynik testu, który był u niego przeprowadzony dzień wcześniej.

"Mężczyzna otrzymał informację od obsługi medycznej o pozytywnym wyniku testu na obecność COVID-19. Pracownicy punktu pobrań poinformowali go o konieczności wskazania miejsca odbycia izolacji i natychmiastowego zastosowania się do obowiązujących obostrzeń. Mężczyzna odmówił podania miejsca izolacji, a następnie udał się na halę odlotów lotniska w celu wylotu do Azerbejdżanu" – podał Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa "Okęcie".