Koronawirus. Czy w Wielkanoc można jechać samochodem do rodziny?

Wielkanoc 2020. Tegoroczne święta spędźmy w domu

Czy w Wielkanoc można jechać samochodem do rodziny? Pytanie to zadaje sobie mnóstwo osób, w szczególności Ci których rodziny porozrzucane są po różnych regionach Polski. To zupełnie zrozumiałe. W końcu Święta Wielkiej Nocy to szczególny czas, który chcielibyśmy spędzić w gronie naszych najbliższych. Pandemia koronawirusa sprawiła, że rząd na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest nie tylko zachowywanie bezpiecznej odległości, ale również zminimalizowanie przemieszczania się do absolutnego minimum W rozmowie z WawaLove Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące świątecznych wyjazdów.