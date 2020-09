Koronawirus. Czy Warszawa trafi do żółtej strefy?

W ciągu ostatnich dni notuje się w Polsce ogromny wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, rekord padł w piątek 25 września, kiedy pozytywny wynik testu otrzymało łącznie 1587 osób. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała we wtorek 29 września, kiedy Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 1326 nowych przypadkach koronawirusa. Najczęściej do zakażeń dochodzi na Mazowszu i w Małopolsce.

"O włączeniu danego powiatu czy miasta do strefy żółtej czy czerwonej decyduje Ministerstwo Zdrowia. W Warszawie mieszka ponad 1 mln 700 tysięcy osób, co oznacza, że aby stolica została włączona do strefy żółtej, liczba zakażeń w ciągu dwóch tygodni musi utrzymywać się na poziomie 1066 i w ciągu 3 dni – 212" – informuje w rozmowie z WawaLove Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.