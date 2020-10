Koronawirus. Gdzie zrobisz darmowy test w Warszawie? Lista mobilnych punktów pobrań

Od soboty obowiązuje w całej Polsce strefa żółta, co związane jest m.in. z obowiązkiem noszenia maseczek w przestrzeni publicznej także na świeżym powietrzu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 8 października podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że miasto stołeczne od dawna szykowało się na taki scenariusz , zapewnił także, że stolica jest gotowa do walki z COVID-19.

Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski o specjalnych punktach pobrań

Rafał Trzaskowski oświadczył, że w ramach walki z drugą falą koronawirusa w Warszawie otwarto dotychczas 9 specjalnych punktów pobrań, m.in. na Bemowie, Bielanach, Pradze-Południe, Rembertowie, Ochocie oraz we Włochach, Wawrze i w Wilanowie, gdzie warszawiacy za darmo mogą wykonać test w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Testy finansowane są przez NFZ.

"Będziemy dążyli do tego, aby tych punktów było więcej, w tej chwili staramy się o kolejne 5, czyli razem 14. Staramy się, aby ci, którzy muszą wykonać test, mieli jak najkrótszy do pokonania dystans. Chcemy, aby te punkty były we wszystkich albo przynajmniej w większości dzielnic Warszawy" – mówił wówczas prezydent Warszawy.