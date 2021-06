Koronawirus. Mazowieckie dopiero czwarte pod względem nowych przypadków [21.06.2021]

Australia. Szczepionka przeciw COVID-19 w formie sprayu do nosa? Trwają badania

W Australii rozpoczęły się badania kliniczne nowej szczepionki na koronawirusa. Preparat firmy Nucleus Network ma być podawany w formie sprayu aplikowanego do nosa. Ma to powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu do płuc. Zdaniem ekspertów nowa szczepionka może okazać się skuteczniejsza od dotychczas stosowanych preparatów. Wśród jej zalet - jak donosi portal radia Głos Ameryki - wymienia się też formę podania. Brak igły stosowanej przy podawaniu szczepionek domięśniowo może pomóc osobom, które czują lęk przed ukłuciem.