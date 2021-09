Koronawirus. Mazowieckie spada na drugie miejsce [15.09.2021]

Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia komentuje nowe dane

Rano nowe dane ujawnił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły. Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – mówił.